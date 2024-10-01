Renk körlüğü, bir ya da birden fazla renk konisi hücresi bulunmadığında, çalışmadığında ya da normalden daha farklı bir renk algılandığı durumlarda meydana gelebilir. Kişilerde üç koni hücresinin hiçbiri olmadığında “tam renk körlüğü” oluşur. Üç koni hücresinin tümü mevcut olsa da bir koni hücresi doğru çalışmadığında da “kısmi renk körlüğü” oluşur. Bu durumda renkler görülür ancak normalden farklı algılanır.