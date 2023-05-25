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Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

Dünyada sadece üç tane ana renk vardır; kırmızı, sarı ve mavi. Kalan ara renkler, ana renklerin karışımıyla oluşur. Buna rağmen yüzlerce renk ve bir de bu renklerin alt tonları bulunur. Bu zaman zaman kafa karıştırıcı olsa da renklerin nasıl meydana geldiklerini bilmek, renk analizi yaparken işe yarar. İşte, en çok karıştırılan renkler...

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  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    YAVRUAĞZI

    Pembe ile turuncu arasında kalan yavruağzı; turuncu ve beyaz rengin karışımıyla ortaya çıkar.

    Bu rengi; haki yeşili, somon rengi, lacivert, mint yeşili, pudra, gül kurusu, füme rengi, kahveregi, mavi, beyaz, siyah ve krem rengiyle kombinleyebilirsiniz.
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    KİREMİT RENGİ

    Kiremit rengi son zamanlarda oldukça moda olan sıcak bir renktir; kırmızı ve kahverenginin karışımıyla elde edilir. 

    Bu rengi; yeşil, gri, altın, siyah, krem, bej ve gül kurusu rengiyle tercih edebilirsiniz.
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    MİNT YEŞİLİ

    Mint yeşili; mavi ve yeşilin karışımından elde edilir. Aynı zamanda pembenin farklı tonlarını bir araya getirmek de de mint yeşilinin ortaya çıkmasını sağlar ve bu renk, yeşilin bir alt tonudur.

    Siyah, beyaz, pudra, gri, pembe, krem, kahverengi, ekru, vizon, somon ve lacivert renkleri ile mint yeşilini kombinleyebilirsiniz. 
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    TURKUAZ

    Turkuaz rengi; mavi, yeşil ve beyazın karışımıyla elde edilir. Ancak mavi daha fazla kullanılır. Bu yüzden aynı zamanda yeşile çalan açık mavi olarak da anılır.

    Bu rengi; fuşya, kırmızı, kahverengi, bej, parlak sarı ile kombin edebilirsiniz.
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    NAR ÇİÇEĞİ

    Nar çiçeği; turuncu ve kırmızı renginden oluşur ve kırmızının alt tonudur.

    Bu rengi;  siyah, beyaz, füme, dore, gümüş, pudra pembesi, su yeşili ve krem ile giyebilirsiniz.
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    MÜRDÜM RENGİ

    Mürdüm rengi; kırmızı ve mavi renklerine küçük bir miktar siyah katılmasıyla meydana gelir. Bu rengi; pudra pembesi, altın, yeşil ve ekru renkleriyle beraber kullanabilirsiniz. 
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    CAM GÖBEĞİ

    Cam göbeği eşit miktarda yeşil ve mavi rengin bir araya gelmesiyle oluşturulur. Bu renk hemen hemen tüm renklerle uyum içindedir.
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    FÜME RENGİ

    Siyah ve gri renklerin karışımıyla elde edilir; koyu gri olarak da bilinir. Bu rengi; siyah, gri ve lacivert ile kombinleyebildiğiniz gibi daha canlı renklerle de tercih edebilirsiniz.
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    PETROL YEŞİLİ

    Petrol yeşili; mavi, sarı ve az miktarda beyaz rengin karışımıyla meydana gelir. Bu rengi; pudra pembesi, sarı ve siyah ile tercih edebilirsiniz.
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    EKRU

    Bejin bir tonu olarak kabul edilen ekru rengi; kirli beyaz veya kırık beyaz olarak da bilinir. Sarı ve beyaz renkleri ile elde edilir dolayısıyla hafifçe sarı rengini andırır.

    Bebek mavisi, gri, siyah, turuncu, kahverengi, fuşya, bodro, beyaz, hardal sarısı, pudra pembesi, mor, mavi tonlarıyla kombinleyebilirsiniz. 
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    TABA RENGİ

    Taba rengi; kırmızı, kahverengi ve sarının karışımıyla elde edilir. Bu rengi; siyah, bordo, bej tonları, yeşil tonları, gri ve beyaz ile deneyebilirsiniz. 
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    MERCAN

    Mercan; turuncu ve pembe renginin karışımıyla elde edilir. Bu rengi; gri, siyah, beyaz, bej, füme rengi, kırmızı, haki yeşili, pudra, saks mavisi ve beyaz ile kombinleyebilirsiniz. 
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    HAKİ YEŞİLİ

    Haki yeşili; yeşil ve kahverenginin birleşmiyle oluşur. Bu rengi; siyah, beyaz, füme, pudra, altın ve krem rengiyle kombinleyebilirsiniz.
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    FUŞYA

    Fuşya rengi; kırmızı, pembe ve az miktarda beyaz ile oluşur. Bu rengi; gri, nane yeşili, beyaz, turkuaz, mavi tonları, turuncu ile tercih edebilirsiniz. 
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    LİMON KÜFÜ RENGİ

    İsminden de anlaşılacağı üzere; bir limonun küflenmesi sonucunda ortaya çıkan mavi-yeşil renge, limon küfü rengi denir. Birçok renk ile kombinlenebildiği gibi özellikle beyaz ve tonlarıyla iyi bir uyum sağlar. 
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    PUDRA PEMBESİ

    Pudra pembesi; turuncu, pembe, mor ve beyaz renklerin karışımıyla meydana gelir. Bu rengi; beyaz, taba, siyah, lacivert, krem, mor ve altın rengiyle birlikte kullanabilirsiniz.
  • Renkleri ayırt etmekte zorluk çekiyorsanız bu bilgiler epeyce işinize yarayacak

    SAKS MAVİSİ

    Saks mavisi; mavi, mor ve beyaz renklerden oluşur. Bu rengi; bodro, beyaz, gri, siyah, kırmızı, pudra pembesi ve yeşil ile beraber giyebilirsiniz. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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