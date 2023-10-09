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        Haberler Spor Futbol Fransa Rennes-PSG: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Rennes-PSG: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Rennes'e konuk olan Paris Saint-Germain (PSG), rakibini Vitor Ferreira, Achraf Hakimi ve Randal Kolo Muani'nin golleriyle 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 00:12 Güncelleme: 09.10.2023 - 00:12
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        PSG'den kritik galibiyet!
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        Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Rennes'i 3-1 mağlup etti.

        Ligin 8. hafta mücadelesinde PSG, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.

        PSG, 32. dakikada Vitor Ferreira ve 36. dakikada Achraf Hakimi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

        Rennes, 56. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle farkı bire indirse de PSG, 58. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle durumu 3-1'e taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

        Ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

        Bu galibiyetle PSG puanını 15'e çıkarırken, Rennes ise 11 puanda kaldı.

        Fotoğraf: PSG X

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