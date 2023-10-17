17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve sözlerini paylaşın!
Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri 17 Ekim gününün gelişiyle birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı. Vatan için gösterdikleri özveri ve sadakat için astsubayların gününü kutlamak isteyenler kısa, uzun, farklı 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve kutlama sözleri çeşitleri...
İlk olarak 2012 yılında TEMAD'ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanan 17 Ekim Astsubaylar Günü, dünyada ve ülkemizde çalışan ve emekli olan astsubaylara olan minnettarlığı belirtmek amacıyla kutlanıyor. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayan astsubaylarımızın gününü 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri ile kutlayabilirsiniz. İşte 2023 eşe, dosta, arkadaşa ve meslektaşa gönderilebilecek 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü mesajları ve sözleri...
17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun! Her zaman vatanımızın ve milletimizin hizmetinde olan bu kahramanlara minnettarız.
Cesaretleri, özverileri ve sadakatleri için astsubaylarımıza minnettarız. Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlarken teşekkür ederiz.
Astsubaylarımız, ülkemizin güvenliği için her zaman hazır. Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyor, gösterdikleri fedakarlık için teşekkür ediyoruz.
Astsubaylar, vatanseverlikleriyle tanınır. Dünya Astsubaylar Günü'nde, bu cesur insanlara saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun! Astsubaylarımız, ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazgeçilmez bir parçası olan astsubaylarımıza minnettarız. Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlayarak teşekkür ediyoruz.
Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlarken, bu kahramanların gösterdiği özveri ve fedakarlığı takdir ediyoruz. Teşekkür ederiz.
Astsubaylar, ülkemizin gözbebeği. Dünya Astsubaylar Günü'nde, onlara minnettarlığımızı ifade ediyoruz.
Astsubaylar, sadece kahramanlarımız değil, aynı zamanda vatanseverlerimizdir. Dünya Astsubaylar Günü'nü coşkuyla kutluyoruz.
Dünya Astsubaylar Günü'nde, vatan için gösterdikleri özveri ve sadakat için astsubaylarımıza teşekkür ediyoruz. Kutlu olsun!
Astsubaylarımızın fedakarlığı ve vatanlarına olan sevgileri için minnettarız. Dünya Astsubaylar Günü'nü coşkuyla kutluyoruz!
Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayan astsubaylarımıza teşekkür ederiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun!
Astsubaylarımız, cesaretleri ve sadakatleri ile her zaman yanımızda. Dünya Astsubaylar Günü'nü coşkuyla kutluyoruz.
Ülkemizin güvencesi olan astsubaylarımıza minnettarız. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun!
Astsubaylarımız, vatanseverlikleriyle göz kamaştırıyor. Dünya Astsubaylar Günü'nde teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Dünya Astsubaylar Günü, kahramanlarımıza saygı ve minnettarlık günüdür. Teşekkür ederiz!
Astsubaylar, milletimizin göz bebeği. Dünya Astsubaylar Günü'nde onları unutmayarak minnettarlığımızı ifade ediyoruz.
Vatan için gece gündüz görev yapan astsubaylarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun!
Astsubaylar, vatanın güvencesi, milletin huzur kaynağı. Dünya Astsubaylar Günü'nde bu kahramanlara selam olsun.