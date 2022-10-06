Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar mesajları ve sözleri cuma namazına kısa bir süre kala araştırılmaya başladı. Sevdiklerine, sosyal medya üzerinden en yeni, resimli, kısa, hadisli cuma mesajı göndermek isteyenler internet üzerinden araştırmalara başladı. İşte 7 Ekim 2022 en güzel ve farklı cuma mesajları ve sözleri...