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Ramazan Bayramı'na özel en güzel Cuma mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşın!

Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İslam aleminde özel bir yeri olan cuma gününe denk gelen bayram başlangıcı ile çifte mutluluk yaşanıyor. Bu özel ve bereketli Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en anlamlı ve özel Hayırlı Cumalar mesajlarını ve sözlerini haberimizde paylaştık. İşte Ramazan Bayramı'na özel Cuma gününüz mübarek olsun mesajları ve sözleri...

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  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri ile sevdiklerini mutlu edin... Müslüman dünyası için çifte bayram yaşanıyor. Ramazan Bayramı başlangıcının Cuma gününe denk gelişi ile vatandaşlar camilere akın ederek hutbe eşliğinde ibadetlerini yerine getirecekler. En yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Ramazan Bayramı'na özel resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları...
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

    Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor. 
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
    Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
    Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
    Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

     
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

    Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin)
    Hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 2023: Bayram'a özel, en farklı, dualı Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı gönderin!

    Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. (A'raf,7/199)
    Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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