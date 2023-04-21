Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri ile sevdiklerini mutlu edin... Müslüman dünyası için çifte bayram yaşanıyor. Ramazan Bayramı başlangıcının Cuma gününe denk gelişi ile vatandaşlar camilere akın ederek hutbe eşliğinde ibadetlerini yerine getirecekler. En yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Ramazan Bayramı'na özel resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları...