Resmi Gazete'de yayımlandı! Engelliye ÖTV'siz araç şartları belli oldu!
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile engelli vatandaşların ÖTV'siz araç alım şartları 2026 yılı için güncellendi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç almak isteyenler için yeni limit ve kurallar netleşti. Engelli raporu olan vatandaşlar belirli şartları sağlamaları halinde bu haktan yararlanabiliyor. Peki, "Engelliye ÖTV'siz araç şartları nelerdir? Engelliye ÖTV'siz araç kaç yılda bir alınır, üst limit ne oldu?" İşte Engelliye ÖTV'siz araç şartları ve üst limiti...
Engelli araç alımında hem fiyat limiti hem de kullanım şartları yeniden şekillendi. ÖTV muafiyeti sayesinde araç fiyatlarında ciddi avantaj sağlanıyor. Ayrıca bu kapsamda alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutulabiliyor. Engelli vatandaşlar için bu düzenleme ulaşım kolaylığı açısından büyük önem taşıyor.
ENGELLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELERDİR?
Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki iptal kararı sonrası yeniden düzenlenen maddeye göre, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımlarında uygulanacak değer sınırı güncellendi. Artık vergiler dahil bedeli 2.873.900 TL’yi aşmayan araçlar, engellilik durumuna göre vergi avantajıyla satın alınabilecek. Ayrıca motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü geçmeyen kamyonet ve benzeri araçlar ile motosikletler de bu kapsama dahil edildi.
ENGELLİYE ÖTV'SİZ KAÇ YILDA BİR ALINIR?
Buna göre engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireyler, kanun kapsamındaki taşıtları ilk alımda 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetiyle satın alabilecek. Bu hak, özellikle ortopedik engeli bulunmasına rağmen engeli nedeniyle sürücü belgesi alamadığı için mevcut uygulamadan yararlanamayan kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi.