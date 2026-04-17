        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! Engelliye ÖTV'siz araç şartları nelerdir? Engelliye ÖTV'siz araç üst limit ne oldu, kaç yılda bir alınır?

        Resmi Gazete'de yayımlandı! Engelliye ÖTV'siz araç şartları belli oldu!

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile engelli vatandaşların ÖTV'siz araç alım şartları 2026 yılı için güncellendi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç almak isteyenler için yeni limit ve kurallar netleşti. Engelli raporu olan vatandaşlar belirli şartları sağlamaları halinde bu haktan yararlanabiliyor. Peki, "Engelliye ÖTV'siz araç şartları nelerdir? Engelliye ÖTV'siz araç kaç yılda bir alınır, üst limit ne oldu?" İşte Engelliye ÖTV'siz araç şartları ve üst limiti...

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 21:59 Güncelleme:
        Engelli araç alımında hem fiyat limiti hem de kullanım şartları yeniden şekillendi. ÖTV muafiyeti sayesinde araç fiyatlarında ciddi avantaj sağlanıyor. Ayrıca bu kapsamda alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) de muaf tutulabiliyor. Engelli vatandaşlar için bu düzenleme ulaşım kolaylığı açısından büyük önem taşıyor. Peki, "Engelliye ÖTV'siz araç şartları nelerdir? Engelliye ÖTV'siz araç kaç yılda bir alınır, üst limit ne oldu?"

        ENGELLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELERDİR?

        Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki iptal kararı sonrası yeniden düzenlenen maddeye göre, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımlarında uygulanacak değer sınırı güncellendi. Artık vergiler dahil bedeli 2.873.900 TL’yi aşmayan araçlar, engellilik durumuna göre vergi avantajıyla satın alınabilecek. Ayrıca motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü geçmeyen kamyonet ve benzeri araçlar ile motosikletler de bu kapsama dahil edildi.

        ENGELLİYE ÖTV'SİZ KAÇ YILDA BİR ALINIR?

        Buna göre engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen bireyler, kanun kapsamındaki taşıtları ilk alımda 10 yılda bir kez olmak üzere ÖTV muafiyetiyle satın alabilecek. Bu hak, özellikle ortopedik engeli bulunmasına rağmen engeli nedeniyle sürücü belgesi alamadığı için mevcut uygulamadan yararlanamayan kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

        Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa'da gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Tuncay Sonel gözaltına alındı
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Petrol sert düştü
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Ayla öğretmenin oğlu: Kahraman bir anneye sahibiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Barrack Habertürk'e konuştu
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti