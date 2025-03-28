Resmi Gazete'de yayımlandı: Kıymetli madende kapsam genişletildi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle kıymetli madenlerde kapsam genişletildi. Buna göre tebliğde yapılan değişiklikle bankalar altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum da alıp satabilecek

Habertürk Giriş: 28.03.2025 - 08:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 08:14 facebook

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