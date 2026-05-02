Resmi Gazete yayımlandı! 2 Mayıs 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
2 Mayıs Cumartesi tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Günün sayısında yönetmelikler, ilanlar ve tebliğler yer aldı. Toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler, her zamanki gibi yakından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler, kamuoyunu ilgilendiren pek çok başlıkta önemli bilgiler sunuyor. Peki, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü Resmi Gazete'de hangi kararlar açıklandı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
Resmi Gazete kararları, her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Mayıs Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini ilgilendiren düzenleme ve kararlar, genellikle gece yarısından itibaren erişime açılıyor. Gündeme ilişkin önemli gelişmelerin yer aldığı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, kamuoyuna bu kanal üzerinden duyurulmaya devam ediyor. Peki, 2 Mayıs 2026 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı? İşte günün öne çıkan düzenlemeleri…
2 MAYIS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
– Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) ile İlgili 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/24, K: 2026/4)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri