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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 24 Haziran 2025 | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları duyuruldu! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        24 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Haziran tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 01:04 Güncelleme: 24.06.2025 - 01:04
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        Resmî Gazete'nin 24 Haziran 2025 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 24 Haziran'da yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

        –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

        YÖNETMELİKLER

        –– Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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        KURUL KARARLARI

        –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/06/2025 Tarihli ve 11232 Sayılı Kararı

        –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19/06/2025 Tarihli ve 11233 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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