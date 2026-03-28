28 Mart Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar
Resmi Gazete'nin 28 Mart tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 28 Mart 2026 Cumartesi Resmi Gazete kararları...
28 MART 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11145)
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 592)
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 25/3/2026 Tarihli ve 2026/159 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri