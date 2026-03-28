        Haberler Bilgi Resmi Gazete kararları 28 Mart 2026: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        28 Mart Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 28 Mart tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 28 Mart 2026 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 28.03.2026 - 00:42 Güncelleme:
        Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 28 Mart 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        28 MART 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

        –– Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11145)

        YÖNETMELİKLER

        –– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

        –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 592)

        YARGI BÖLÜMÜ

        YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

        –– Yüksek Seçim Kurulunun 25/3/2026 Tarihli ve 2026/159 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

