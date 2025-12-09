Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları açıklandı! 9 Aralık bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 9 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yer alanlar!

        Resmi Gazete kararları açıklandı! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        9 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Aralık tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 00:27 Güncelleme: 09.12.2025 - 00:27
        1

        Resmî Gazete'nin 9 Aralık tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 9 Aralık'ta yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/469)

        –– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2025/470)

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/471)

        YÖNETMELİKLER

        –– Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Spor Kulüpleri, Spor Anonim Şirketleri ve Üst Kuruluşlara Ayni ve Nakdî Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı Hakkında Yönetmelik

        –– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        KURUL KARARI

        –– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/11/2025 Tarihli ve 2025/2120 Sayılı Kararı

        3

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2022/107, K: 2025/146 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2024/54, K: 2025/163 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/88, K: 2025/166 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2022/121, K: 2025/190 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında tutuklama kararı!
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Beşiktaş'tan penaltı beklentisi ve VAR tepkisi!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Göle ateş açtı yakalandı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
