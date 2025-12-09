Resmi Gazete kararları açıklandı! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
9 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 9 Aralık tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/469)
–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2025/470)
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/471)
YÖNETMELİKLER
–– Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Kulüpleri, Spor Anonim Şirketleri ve Üst Kuruluşlara Ayni ve Nakdî Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı Hakkında Yönetmelik
–– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARI
–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/11/2025 Tarihli ve 2025/2120 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2022/107, K: 2025/146 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2024/54, K: 2025/163 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/88, K: 2025/166 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2022/121, K: 2025/190 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri