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Resmi Gazete ne zaman yayınlanıyor? Resmi Gazete saat kaçta yayınlanır? Resmi Gazete nedir?

Resmi Gazete günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar bir yandan Resmi Gazete'nin ne zaman ve saat kaçta yayınlandığını merak ederken bir yandan da amacının ne olduğunu öğrenmek istiyor. İşte Resmi Gazete ile ilgili merak edilenler...

Resmi Gazete ne zaman yayınlanıyor? Resmi Gazete saat kaçta yayınlanır? Resmi Gazete nedir?

Cumhurbaşkanı kararlarının yayınlanmasıyla zaman zaman gündeme gelen T.C. Resmi Gazete, pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. "Resmi Gazete nedir?" sorusuna cevap arayan vatandaşlar, Resmi Gazete'nin ne zaman kurulduğunu ve neden önemli olduğunu merak ediyor. İşte Resmi Gazete ile ilgili tüm ayrıntılar...

RESMİ GAZETE NE ZAMAN YAYINLANIR?

Resmi Gazete'nin yayınlandığı net bir saat yoktur. Ancak genellikle saat 00.00 ve sonrasında yayınlanmaktadır. Eğer gazete hazırlanmış ve sakin bir gündeme sahipse direkt olarka 00.00 sularında yayınlanır. Ancak yeni gelişmeler olmuş ise, kalabalık bir gündem var ise yayınlanma saati daha geç olmaktadır. Nadiren de olsa gazete sabaha karşı yayınlanabilir. Resmi Gazete basılı olmadığı için gazeteye bakmak isteyenler www.resmigazete.gov.tr adresine girmelidir.

RESMİ GAZETE NEDİR, AMACI NE?

T.C. Resmî Gazete, Türkiye'nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan resmî gazetesidir. Amacı hükûmet, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlamaktır.

İlk kurulduğu zamanlar Ceride-i Resmiye adıyla yayınlanan gazete 10 Eylül 1923 tarihinden itibaren Resmi Ceride adıyla yayınlanmaya devam etmiştir. Bu dönemlerde yayın bazı aksamalara maruz kalmıştır. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1925 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası hakkındaki talimatnamenin kabulüyle birlikte sürekli yayına geçmiştir. 17 Aralık 1927 tarihindeki 763. sayıdan itibaren de Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Resmî Gazete'nin hazırlanışı mevzuat bölümü ve ilân bölümü olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Mevzuat bölümü, 23.5.1928 tarih ve 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlânı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun" uyarınca, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde hazırlanmaktadır.

İlân bölümü, Resmî Gazete'de yayınlanması mecburi olan yargı, ihale ilanları gibi ilanları barındırmaktadır. Basılma işlemi ise basılma emri verildikten sonra saat 23.00'dan sonra başlamaktadır. Resmî Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayınlanmaktadır.

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