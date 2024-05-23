Bunlara yuvarlak şekil verilir. Üzerine temiz bir bez örtülerek bir saat kadar mayalandırılır. İki katına kadar çıkan hamur parçaları elle unlu tezgah üzerinde bir santim kalınlığına kadar inceltilir.

Hamurun üzerine parmak uçları ile bastırılarak şekil verilir. Tırnak Pide önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında on - on iki dakika veya kızarana kadar pişirilir.