Restoran lezzeti ev mutfağında: Kolayca hazırlayabileceğiniz beyti kebabı tarifi

Bir Anadolu lezzeti olan beyti kebabı özellikle et sevenlerin favorisi olan, dışı köfteyle kaplı ve közlenmiş ekmek içinde servis edilen bir lezzet şöleni. Restoranlarda da sıkça tercih edilen bu lezzeti evde yapmak ise sandığınızdan daha kolay! İşte, hem göz hem de damak zevkine hitap eden bu lezzeti evde yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı...