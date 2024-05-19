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        Haberler Yemek Yapma Restoran lezzeti ev mutfağında: Kolayca hazırlayabileceğiniz beyti kebabı tarifi

        Restoran lezzeti ev mutfağında: Kolayca hazırlayabileceğiniz beyti kebabı tarifi

        Restoranlarda sıklıkla tercih edilen lezzetli beyti kebabı artık ev mutfağınıza konuk oluyor! Dışarı çıkmaya gerek yok çünkü restoran lezzetini evinizde deneyebilirsiniz. Peki, nasıl yapılır? İşte, sizin için evde hazırlayabileceğiniz beyti kebabı tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:19
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        Bir Anadolu lezzeti olan beyti kebabı özellikle et sevenlerin favorisi olan, dışı köfteyle kaplı ve közlenmiş ekmek içinde servis edilen bir lezzet şöleni. Restoranlarda da sıkça tercih edilen bu lezzeti evde yapmak ise sandığınızdan daha kolay! İşte, hem göz hem de damak zevkine hitap eden bu lezzeti evde yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışı...

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        BEYTİ KEBAP

        MALZEMELER:

        500 gram kıyma

        4 diş sarımsak (ezilmiş)

        1 adet soğan (rondoda çekilmiş)

        1 dilim ufalanmış ekmek

        1 adet yumurta

        Damak tadınıza göre karabiber, kırmızı pul biber, tuz ve kekik

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        SOSU İÇİN:

        2 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı salça

        Yarım çay bardağı sıcak su

        1 çay kaşığı tuz

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        YAPILIŞI:

        Derin bir kap çıkartın ve içerisine kıymayı, sarımsağı, soğanı, ekmeği, baharatları ve yumurtayı ekleyip yoğurun. Kıyma haline gelince harçtan dört adet uzunlamasına ince olacak şekilde köfte hazırlayın.

        Aldığınız veya kendiniz yaptığınız lavaşınızın içerisine köfteleri yerleştirip çok sıkı olmayacak şekilde sarın. Bir tepsi çıkartın ve önceden ısıttığınız 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Bu sırada sosu için önce tereyağını eritin.

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        İçine salçayı ekleyip biraz kavurun. Daha sonra suyunu ekleyip karıştırın ve 3-4 dakika kaynatın. Bu sırada pişen beytileri servis tabağına alın. Beytilerin ortasına yoğurt koyup üzerlerine hazırladığınız sosu gezdirin.

        Daha sonra kenarlarına közlenmiş domates, biber gibi yiyecekler yerleştirerek süsleyebilirsiniz. Üzerine ise kaşar peyniri eritip son olarak ise maydanoz serperek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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