İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, "Danla Bilic (30) eski sevgilisi tarafından yine tehdit edildi, '2-3 güne ölüm haberini alırsınız" başlıklarıyla sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldı.

HAKKINDA "UZAKLAŞTIRMA" VAR DHA'daki habere göre yapılan çalışmalarda 30 Mayıs'tan bu yana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgili B.Ç.'nin, Danla Bilic'in Kütahya'da yaşayan dayısı N.D.A.'yı arayarak tehdit ettiği belirlendi.

REKLAM ADLİYEYE SEVK VE SERBEST Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüpheli B.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK VE SERBEST Emniyette işlemleri tamamlanan B.Ç. adliyeye sevk edildi. B.Ç., adli kontrolle serbest bıkarıldı.