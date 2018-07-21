Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır'da tescilli 671 eserin 250'si halen sokağa çıkma yasağının bulunduğu Sur ilçesindeki 5 mahallede yer alıyor. Bu eserlerin birçoğu teröristlerin saldırıları sonucu zarar görmüştü. Tarihi cami ve kiliselerin de aralarında bulunduğu 20 eser, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.

TARİHİ KURŞUNLU CAMİ RESTORE EDİLİYOR

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ile restorasyon çalışmalarında gelinen son noktayı görmek için yasaklı mahallelere girdik. Polis kontrolünden geçtikten sonra, bizi Osmanlı'nın Diyarbakır'da 500 yıl önce yaptırdığı ilk eseri Fatihpaşa Cami karşıladı. Çatısındaki kurşunlar nedeniyle halk tarafından Kurşunlu Cami olarak da bilinen caminin

içerisine ve minaresine restorasyon için iskeleler kurulmuş. Duvarda bulunan yüzlerce mermi izine numaralar verildiği görülürken, işçiler caminin yeniden eski haline gelmesi için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Vakıflar Bölge Müdürü Evsen ile çıktığımız minare şerefiyesinden Sur'u havadan görüyoruz. PKK'lı teröristlerin 2015 çukur olayları sırasında patlattığı bombaların ve çatışmaların yarattığı tahribat dikkati çekiyor. Sur'un sağ tarafı ya yıkılmış ya da yıkılmaya yüz tutmuş evler ve binalarla çevrili. Tarihi kilise ve camiler ise yan yana poz veriyor.

ÇUKUR OLAYLARINDA TAHRİP EDİLMİŞTİ

Fatihpaşa Camisi'nin restorasyonu 2008 yılında tamamlanmıştı. Ancak tarihi cami, 2015 yılındaki çukur olayları sırasında PKK'lı teröristler tarafından yeniden tahrip edilmişti. Güvenlik güçlerinin içeriye girmemesi için yangın çıkardığı camide, tarihi kapı, ahşap parkeler ve minber büyük zarar görmüştü. Çatışmalar nedeniyle, caminin çatısındaki kurşunlar ve duvarları da ağır tahribata uğramıştı.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Fatihpaşa Camisi'nin restorasyonunun yıl sonunda tamamlanacağını söyledi. Caminin restorasyonu için 6 milyon TL harcandığını anlatan Evsen, toplam 20 eserin restorasyonu için harcamanın 50 milyon TL'yi bulacağını belirtti. Tarihi Protestan Kilisesi'nin restorasyonunun tamamlandığını belirten Evsen, "Terör saldırıları sırasında 20 eserimiz zarar gördü. Bunların en başında da Fatihpaşa Camisi gelmekte. Cami ilk Osmanlı eseridir, bu açıdan sembolik bir değeri var. 1516-1526 yılları arasında Vali Fatih Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 2008 yılında restore etmiştik ancak terör olayları sırasında büyük hasar gördü. Tahrip edildi, yakıldı, yıkıldı. Yeniden restorasyon çalışmaları başlattık. Bu yılın sonunda restorasyonu tamamlayıp, ibadete açacağız" diye konuştu.

Evsen, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü 4 Ayaklı Minare'nin ait olduğu Şeyh Muhattar Cami'nin de onarımının önümüzdeki ay biteceğini ve ibadete açılacağının müjdesini verdi.

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