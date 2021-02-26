Aleyna Tilki’nin büyük bir merakla beklenen İngilizce şarkısı hayranlarının karşısına çıktı. Pek kullanmayan bir terim olan Retrograde kelimesi Aleyna Tilki’nin klibi ardından merak konusu oldu.

RETROGRADE NE DEMEK?

Retro hareket İngilizcesi ile “retrograde” bir gezegende gökyüzüne bakan bir gözlemcinin, diğer bir gezegeni, sistemdeki gezegenlerin normal hareket yönünün aksi yönde ilerliyormuş gibi görmesine verilen isimdir.

ALEYNA TİLKİ RETROGRADE TÜRKÇE ÇEVİRİ

Her gece dua ettim, açıklık için dua ettim

Sen tam yanımda yatarkenUykusuz olduğumu fark etmedin bile

Beni kaybettiğini bile fark etmedin

Bana bir *** söyleme

Bana tek kelime etme

Benden değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kelimeler artık acıtmıyor

Hepsini daha önce duydum

Benden değişmemi istem

eKalbinin kırılmasını istemiyorum

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Şimdi geriye gitme

Şimdi geriye gitme

Retrograd yok

Retrograd yapmıyorum

Şimdi geriye gitme

Şimdi geriye gitme

Sadece bu kadar habersiz misin?

Yoksa beni ciddiye almıyor musun?

Bahanelerim milyondan fazla

Oğlum, işim bitti, işim bitti, işim bitti

Burada ne yaptığımı bile bilmiyorum

Bana bir *** söyleme

Bana tek kelime etme

Benden değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kelimeler artık acıtmıyor

Hepsini daha önce duydum

Bana değişmemi isteme

Kalbinin kırılmasını istemiyorum