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Retrograde ne demek, anlamı nedir? - Aleyna Tilki Retrograde şarkı sözleri - Retrograde Türkçe sözleri

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, dünyanın sayılı prodüktörlerinden biri olan Diplo ile önemli bir çalışmaya imza attı. Sevilen şarkıcının yeni şarkısı Retrograde'in anlamı ve şarkı sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Peki Retrograde ne demek, anlamı nedir? İşte Aleyna Tilki'nin Retrograde şarkı sözleri ve Türkçe çevirisi...

Retrograde ne demek, anlamı nedir? - Aleyna Tilki Retrograde şarkı sözleri - Retrograde Türkçe sözleri

Aleyna Tilki’nin büyük bir merakla beklenen İngilizce şarkısı hayranlarının karşısına çıktı. Pek kullanmayan bir terim olan Retrograde kelimesi Aleyna Tilki’nin klibi ardından merak konusu oldu.

RETROGRADE NE DEMEK?

Retro hareket İngilizcesi ile “retrograde” bir gezegende gökyüzüne bakan bir gözlemcinin, diğer bir gezegeni, sistemdeki gezegenlerin normal hareket yönünün aksi yönde ilerliyormuş gibi görmesine verilen isimdir.

ALEYNA TİLKİ RETROGRADE TÜRKÇE ÇEVİRİ

Her gece dua ettim, açıklık için dua ettim
Sen tam yanımda yatarkenUykusuz olduğumu fark etmedin bile
Beni kaybettiğini bile fark etmedin
Bana bir *** söyleme

Bana tek kelime etme
Benden değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Kelimeler artık acıtmıyor

Hepsini daha önce duydum
Benden değişmemi istem
eKalbinin kırılmasını istemiyorum
Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Şimdi geriye gitme
Şimdi geriye gitme
Retrograd yok
Retrograd yapmıyorum

Şimdi geriye gitme
Şimdi geriye gitme
Sadece bu kadar habersiz misin?
Yoksa beni ciddiye almıyor musun?

Bahanelerim milyondan fazla
Oğlum, işim bitti, işim bitti, işim bitti
Burada ne yaptığımı bile bilmiyorum
Bana bir *** söyleme

Bana tek kelime etme
Benden değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum

Kelimeler artık acıtmıyor
Hepsini daha önce duydum
Bana değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum

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