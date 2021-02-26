Aleyna Tilki’nin büyük bir merakla beklenen İngilizce şarkısı hayranlarının karşısına çıktı. Pek kullanmayan bir terim olan Retrograde kelimesi Aleyna Tilki’nin klibi ardından merak konusu oldu.
RETROGRADE NE DEMEK?
Retro hareket İngilizcesi ile “retrograde” bir gezegende gökyüzüne bakan bir gözlemcinin, diğer bir gezegeni, sistemdeki gezegenlerin normal hareket yönünün aksi yönde ilerliyormuş gibi görmesine verilen isimdir.
ALEYNA TİLKİ RETROGRADE TÜRKÇE ÇEVİRİ
Her gece dua ettim, açıklık için dua ettim
Sen tam yanımda yatarkenUykusuz olduğumu fark etmedin bile
Beni kaybettiğini bile fark etmedin
Bana bir *** söyleme
Bana tek kelime etme
Benden değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Kelimeler artık acıtmıyor
Hepsini daha önce duydum
Benden değişmemi istem
eKalbinin kırılmasını istemiyorum
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Şimdi geriye gitme
Şimdi geriye gitme
Retrograd yok
Retrograd yapmıyorum
Şimdi geriye gitme
Şimdi geriye gitme
Sadece bu kadar habersiz misin?
Yoksa beni ciddiye almıyor musun?
Bahanelerim milyondan fazla
Oğlum, işim bitti, işim bitti, işim bitti
Burada ne yaptığımı bile bilmiyorum
Bana bir *** söyleme
Bana tek kelime etme
Benden değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
Kelimeler artık acıtmıyor
Hepsini daha önce duydum
Bana değişmemi isteme
Kalbinin kırılmasını istemiyorum
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