Reus'un kararı belli oldu! Beşiktaş...
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ileri sürülen Marco Reus'un geleceği ile ilgili kararı ortaya çıktı
Giriş: 08.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:40
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Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ileri sürülen Marco Reus'un geleceği ile ilgili kararı ortaya çıktı
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Sezon sonunda Dortmund'dan ayrılacağını belirten Reus'a Beşiktaş talip olsa da yıldız ismin kariyerine farklı bir yerde devam edeceği ifade edildi.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre Marco Reus, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra kariyerine MLS'te devam etmeyi düşünüyor.