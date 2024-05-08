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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Reus'un kararı belli oldu! Beşiktaş... - Beşiktaş Haberleri

        Reus'un kararı belli oldu! Beşiktaş...

        Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ileri sürülen Marco Reus'un geleceği ile ilgili kararı ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:40
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        Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ileri sürülen Marco Reus'un geleceği ile ilgili kararı ortaya çıktı

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        Sezon sonunda Dortmund'dan ayrılacağını belirten Reus'a Beşiktaş talip olsa da yıldız ismin kariyerine farklı bir yerde devam edeceği ifade edildi.

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        Fabrizio Romano'nun haberine göre Marco Reus, Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra kariyerine MLS'te devam etmeyi düşünüyor.

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        Reus bu sezon 39 resmi maçta 8 gol, 9 asist üretti.

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