Birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programları her akşam seyircisiyle buluşuyor. 12 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen; Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Tuzak dizileri Total ve AB reyting sonuçlarında birinci olmak için çaba gösterdi. İşte, 12 Ocak dünün reyting sonuçları sıralamasına ilişkin detaylar...