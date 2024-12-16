Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Aralık Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Aralık 2024 Pazar reyting sonuçları birincisi…