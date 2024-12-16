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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 15 Aralık 2024: Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 15 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 15 Aralık 2024 Pazar sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now'da ise yeni dizi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de ise Arka Sokaklar tekrar bölümü yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 15 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 07:48 Güncelleme: 16.12.2024 - 07:48
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Aralık Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Arka Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Aralık 2024 Pazar reyting sonuçları birincisi…

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        15 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        15 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00'dan sonra açıklanacak ve haberimizde yer verilecektir.

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        15 ARALIK 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        15 ARALIK 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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