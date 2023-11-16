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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 15 Kasım 2023 | Total ve AB dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 15 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        15 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve MasterChef Türkiye yapımları zirvenin sahibi olmak için mücadele verdi. İşte, 15 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 08:33 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:33
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        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 15 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen; Benim Güzel Ailem, Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 15 Kasım 2023 Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...

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        DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        15 Kasım 2023 Çarşamba gününe ilişkin Total ve AB reyting sonuçları sıralaması henüz açıklanmadı.

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        GEÇTİĞİMİZ HAFTA 8 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 KURULUS OSMAN

        2 SAHANE HAYATIM

        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        4 ESRA EROL'DA

        5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        6 ATV ANA HABER

        7 KURULUS OSMAN (OZET)

        8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        9 SAHANE HAYATIM (OZET)

        10 DILEK TASI

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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