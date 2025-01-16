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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 15 Ocak 2025: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 15 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 15 Ocak 2025 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now'da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ekranlara geldi. TV8'de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TRT 1'de Sen Türkülerini Söyle yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 15 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 07:42 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:42
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 15 Ocak Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet, Survivor ve Sen Türkülerini Söyle yapımları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 15 Ocak 2025 Çarşamba reyting birincisi…

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        15 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        15 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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