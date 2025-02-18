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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 17 Şubat 2025: Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 17 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 17 Şubat Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizileri ile TV8'de Survivor yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ile Star TV'de Kral Kaybederse ve ATV'de Başka Bir Gün dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 07:53 Güncelleme: 18.02.2025 - 07:53
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 17 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kral Kaybederse, Başka Bir Gün, Güldür Güldür Show ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        17 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        17 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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