Reyting sonuçları 17 Şubat 2026: Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Dün akşam A.B.İ ve Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması da yeni bölümüyle ekrana geldi. Sevdiğim Sensin, Güller ve Günahlar, Güldür Güldür Show yapımlarının tekrar bölümleri yayınlanırken Galatasaray - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Günün en çok izlenen yapımlarını merak eden seyirciler 17 Şubat 2026 reyting sonuçlarına odaklandı. Peki, dünün ABC, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım zirveye yerleşti?
Televizyon kanallarında her gün birçok program, maç, yarışma, dizi, film yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler, her gün bir önceki güne ait ABC, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. Galatasaray-Juventus maçının canlı olarak yayınlandığı 17 Şubat Salı günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 17 Şubat 2026 dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...
17 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
17 Şubat Salı akşamı ATV’de A.B.İ. ve Now TV’de Kıskanmak dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Sevdiğim Sensin, Kanal D’de Güller ve Günahlar, Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları tekrar bölümleriyle ekranlara geldi.
TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmasının yeni bölümü yayınlanırken, TRT 1’de Galatasaray - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması futbolseverlerle buluştu.
17 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
17 ŞUBAT 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI