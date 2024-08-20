Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Ağustos 2024: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 19 Ağustos 2024: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 19 Ağustos Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Yalan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Ay'ın Düşüşü, Güldür Güldür Show, Son Hava Bükücü, Recep İvedik 3 ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 19 Ağustos 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 07:23 Güncelleme: 20.08.2024 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı seyircilerle buluşuyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 19 Ağustos Pazartesi günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 19 Ağustos 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

        2

        19 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        19 Ağustos 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        19 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        19 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çankırı'da orman yangını! Müdahale sürüyor
        Çankırı'da orman yangını! Müdahale sürüyor
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        İsrail kendi askerini vurdu
        İsrail kendi askerini vurdu
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?