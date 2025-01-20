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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 19 Ocak 2025: Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 19 Ocak 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de Survivor yapımları ekranlara geldi. Kanal D'de Annem Ankara ile Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizileri tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 19 Ocak Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 19 Ocak 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 07:44 Güncelleme: 20.01.2025 - 07:44
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        Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 19 Ocak Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Çok Güzel Hareketler 2 yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 19 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        19 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        19 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        19 OCAK 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        19 OCAK 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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