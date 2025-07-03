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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Temmuz 2025: Password, Yardımcı Oyuncu, MasterChef Türkiye... AB ve Total’de dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 2 Temmuz 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        2 Temmuz Çarşamba günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 07:44 Güncelleme: 03.07.2025 - 07:44
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        Her gün kanallarda birbirinden farklı zevklere hitap eden dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi, reytinglerde kim birinci oldu?’’ sorusunu yönelterek 2 Temmuz 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

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        2 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2 Temmuz Çarşamba akşamı ATV’de Aile Saadeti dizisi tekrar bölümüyle ekranlara geldi.

        TRT 1’de Yardımcı Oyuncu dizisi ile Kanal D’de Password ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Star TV’de Salako, Show TV’de Korkusuz Korkak, Now TV’de Osman Pazarlama filmleri sinemaseverlerle buluştu.

        Ancak 2 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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