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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 20 Mayıs 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total reyting sıralamasına göre hangi yapım zirvede?

        Reyting sonuçları 20 Mayıs 2025: AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirvede?

        20 Mayıs 2025 reyting sonuçları tablosu televizyon izleyicileri ve medyayı yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Eşref Rüya tekrar bölümüyle ekrana gelirken Atatürk filmi sinemaseverlerle buluştu. Bu yapımlar arasında yaşanan kıyasıya reyting mücadelesinin sonuçları merak konusu oldu. Peki, Total ve AB kategorilerinde hangi yapım birinci oldu? İşte 20 Mayıs 2025 Salı gününün reyting lideri olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 08:00 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:00
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        Her hafta olduğu gibi 20 Mayıs 2025 Salı günü de televizyon ekranlarında birbirinden güçlü yapımlar izleyicilerle buluştu. Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Bir Gece Masalı, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8’de Survivor yayınlandı. Kanal D’de Eşref Rüya’nın tekrarı, Now’da ise Atatürk filmi ekrana geldi. Bu yapımlar arasındaki reyting yarışı nefes kesti. Peki dünün reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım yer aldı? İşte, 20 Mayıs 2025 Total ve AB reyting sıralaması…

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        20 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        20 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçlarının her zamanki gibi sabah saat 10.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

        Total ve AB sıralamaları açıklandığında; en çok izlenen diziler, hangi kanalın izleyici çektiği ve genel reyting performansı netleşmiş olacak.

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        20 MAYIS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        20 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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