Her hafta olduğu gibi 20 Mayıs 2025 Salı günü de televizyon ekranlarında birbirinden güçlü yapımlar izleyicilerle buluştu. Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Bir Gece Masalı, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8’de Survivor yayınlandı. Kanal D’de Eşref Rüya’nın tekrarı, Now’da ise Atatürk filmi ekrana geldi. Bu yapımlar arasındaki reyting yarışı nefes kesti. Peki dünün reyting sonuçlarına göre zirvede hangi yapım yer aldı? İşte, 20 Mayıs 2025 Total ve AB reyting sıralaması…