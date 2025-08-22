Habertürk
        Reyting sonuçları 21 Ağustos 2025: Başakşehir-Craiova maçı, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef Türkiye... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 21 Ağustos 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 21 Ağustos Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması İstanbul Başakşehir-U.Craiova maçı futbolseverlerle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ekrana gelirken diğer kanallarda ise Rampage: Büyük Yıkım, Pele Bir Efsanenin Doğuşu ve Bursa Bülbülü filmleri yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 21 Ağustos 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Giriş: 22.08.2025 - 07:29 Güncelleme: 22.08.2025 - 07:39
        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması İstanbul Başakşehir-U.Craiova maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 21 Ağustos 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

        21 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        21 Ağustos Perşembe akşamı Kanal D’de Rampage: Büyük Yıkım, Star TV’de Pele Bir Efsanenin Doğuşu ve Now TV’de Bursa Bülbülü filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

        Show TV’de Güldür Güldür Show programı ekrana gelirken ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        TRT 1’de ise UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması İstanbul Başakşehir-U.Craiova maçı heyecanı yaşandı.

        21 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

