Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 21 Ağustos Perşembe akşamı Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması İstanbul Başakşehir-U.Craiova maçı futbolseverlerle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ekrana gelirken diğer kanallarda ise Rampage: Büyük Yıkım, Pele Bir Efsanenin Doğuşu ve Bursa Bülbülü filmleri yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 21 Ağustos 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
21 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Ağustos Perşembe akşamı Kanal D’de Rampage: Büyük Yıkım, Star TV’de Pele Bir Efsanenin Doğuşu ve Now TV’de Bursa Bülbülü filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
Show TV’de Güldür Güldür Show programı ekrana gelirken ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
TRT 1’de ise UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması İstanbul Başakşehir-U.Craiova maçı heyecanı yaşandı.
21 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
21 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI