Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması İstanbul Başakşehir-U.Craiova maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 21 Ağustos 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...