Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? 21 Mart Pazartesi 2022 reyting sıralaması açıklandı mı? soruları dizi severler tarafından araştırılıyor. 21 Mart Pazartesi akşamı; TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, SHOW TV'de Üç Kuruş ve FOX TV'de Yasak Elma dizileri seyircisiyle buluştu. İşte 21 Mart reyting sonuçları...