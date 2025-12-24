Habertürk
        REYTİNG SONUÇLARI 23 ARALIK 2025: Rüya Gibi, Kıskanmak, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı… ABC1, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 23 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Rüya Gibi, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Dokunmayın Şabanıma ve Yanlış Anlama filmleri yayınlanırken, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 23 Aralık 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total'de birinci olan yapım...

        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 08:54 Güncelleme: 24.12.2025 - 08:54
        1

        23 Aralık Salı akşamı Show TV’de Rüya Gibi, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve Now TV’de Kıskanmak dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Dokunmayın Şabanıma ve Star TV’de Yanlış Anlama fimleri yayınlandı. ATV’de ise Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ekrana geldi. İzledikleri yapımların ABC1, AB ve Total sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 23 Aralık 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        2

        23 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        23 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        23 ARALIK 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        23 ARALIK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        23 ARALIK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
