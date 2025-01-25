24 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklanıyor: Dün en çok ne izlendi?
Televizyon ekranlarında her gün çeşitli dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Ancak sadece bazı yapımlar, AB ve total reyting listelerinde üst sıralara çıkacak başarıyı yakalıyor. Peki, dün akşam en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 24 Ocak Cuma gününe ait AB ve total reyting sıralamalarına göre en çok izlenen 10 yapım...
Televizyon ekranlarında Cuma günü, izleyicilere farklı dizi, film ve yarışma programları sunuldu. Bu yapımlar arasında bazıları ilk 100’e girerken, bazıları ise ilk 10’a yükseldi ve yüksek izlenme oranları yakaladı. Peki, dün akşam ekranlarda en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 24 Ocak Cuma 2025 tarihli total ve AB reyting sıralamaları...
24 OCAK CUMA 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
24 OCAK CUMA 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI