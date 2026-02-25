Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Şubat 2026: A.B.İ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor… Dün en çok ne izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 24 Şubat 2026: AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. ATV'de A.B.İ, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve NOW'da Kıskanmak dizileri ile TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sevdiğim Sensin dizileri ve Show TV'de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte, 24 Şubat 2026 dünün reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 08:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 24 Şubat Salı akşamı A.B.İ, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Survivor Ünlüler-Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Eşref Rüya, Sevdiğim Sensin ve Güldür Güldür Show yapımları ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Dünün AB ve Total sıralaması izledikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Şubat 2026 reyting sonuçları…

        2

        24 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        24 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

        3

        24 ŞUBAT 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        24 ŞUBAT 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!
        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı
        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı