REYTİNG SONUÇLARI 25 Kasım 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 25 Kasım 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçları sıralamasında birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın zirvede yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 25 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programlar Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapıma ilişkin merak edilenler...