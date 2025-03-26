Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 25 Mart Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Eşref Rüya, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yapımları ekranlara geldi. Seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 25 Mart 2025 Salı reyting birincisi…