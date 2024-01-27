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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 26 Ocak 2024 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 26 Ocak dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Birçok yapım 26 Ocak Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 26 OCak 2024 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 08:40 Güncelleme: 27.01.2024 - 08:40
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        Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 26 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Yalı Çapkını ve TV8 ekranlarında ise Aşka Düşman yapımları seyirciyle buluştu. İşte, 26 Ocak Cuma dünün reyting sonuçları...

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        26 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        26 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen dizi ve fimlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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        GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3. sırada "Esra Erol'da" programı yer aldı.

        AB'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü, 3. sırada ise Ana Haber Bülteni yer aldı.

        Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu Yalı Çapkını ve TV8 ekranlarında ise Aşka Düşman

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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