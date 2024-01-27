REYTİNG SONUÇLARI 26 Ocak 2024 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 26 Ocak 2024 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 26 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Yalı Çapkını ve TV8 ekranlarında ise Aşka Düşman yapımları seyirciyle buluştu. İşte, 26 Ocak Cuma dünün reyting sonuçları...