Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 31 Ekim 2024: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda... Dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları 31 Ekim 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralama birincisi kim oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Siyah Kalp, Now TV'de Hudutsuz Sevda, Kanal D'de İnci Taneleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 31 Ekim reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 07:33 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reyting sonuçları açıklandı mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        31 Ekim Perşembe akşamı Show TV’de Siyah Kalp, TRT 1’de Hız Tuzağı, Kanal D’de İnci Taneleri, Star TV'de Eyvah Eyvah 3, ATV’de Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Hudutsuz Sevda yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 31 Ekim 2024 Cuma reyting sonuçları sıralaması…

        31 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        31 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        REKLAM

        31 EKİM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        31 EKİM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        İlk bin gün şeker tüketmek, sağlığa olumsuz etki yapıyor
        Boşandılar
        Boşandılar
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Zaniolo'nun geleceği ne olacak?
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Musk'ın "1 milyon dolarlık" seçim çekilişi davası görüldü
        Arda Güler için flaş iddia!
        Arda Güler için flaş iddia!
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        Trump'tan CBS News'a 10 milyar dolarlık dava
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tomruk faciası: 1 ölü, 9 yaralı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        İspanya'da sel felaketinde ölü sayısı arttı
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!
        Hüseyin Yücel'den derbi sonrası açıklama!