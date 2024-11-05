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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Kasım 2024: Kalpazan, Kızıl Goncalar, Selahaddin Eyyubi... Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları 4 Kasım: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. Show TV'de Kalpazan, Now TV'de Kızıl Goncalar, TRT 1'de ise Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Kasım reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 07:25 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:25
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        4 Kasım Pazartesi akşamı Show TV’de Kalpazan, TRT 1’de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kanal D’de Hayatla Barış, Star TV'de John Wick 3, ATV’de Aynasız Haluk, TV8’de MasterChef Türkiye, NOW TV’de Kızıl Goncalar yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 4 Kasım 2024 reyting sonuçları sıralaması…

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        4 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        4 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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        4 KASIM 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        4 KASIM 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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