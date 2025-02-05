Reyting sonuçları 4 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 4 Şubat Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV 8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'de Çakallarla Dans 6 filmi filmseverlerle buluşurken Kanal D'de Arka Sokaklar tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
4 Şubat Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Çakallarla Dans 6 filmi filmseverlerin beğenisine sunulurken Arka Sokaklar dizisi ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 4 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...
4 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
4 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
4 ŞUBAT 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI