4 Şubat Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Çakallarla Dans 6 filmi filmseverlerin beğenisine sunulurken Arka Sokaklar dizisi ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 4 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...