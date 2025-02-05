Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Şubat 2025: Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB, Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 4 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 4 Şubat Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV 8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'de Çakallarla Dans 6 filmi filmseverlerle buluşurken Kanal D'de Arka Sokaklar tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 07:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 07:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        4 Şubat Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Çakallarla Dans 6 filmi filmseverlerin beğenisine sunulurken Arka Sokaklar dizisi ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 4 Şubat 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        2

        4 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        4 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        4 ŞUBAT 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        4 ŞUBAT 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        Hamas: Trump'ın açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
        Hamas: Trump'ın açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Trump: ABD Gazze Şeridi'ni devralacak
        Trump: ABD Gazze Şeridi'ni devralacak
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Bazı seferler iptal edildi
        Bazı seferler iptal edildi
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı
        Öğretmeni darbeden veli ve oğlu tutuklandı