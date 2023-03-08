Dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım, televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. 7 Mart Salı akşamı ekrana gelen Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Üç Kız Kardeş, Gecenin Ucunda ve Survivor yapımları TOTAL ve AB reyting sıralamasında birinci olmak için mücadele etti. İşte, ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları...