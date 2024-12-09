Reyting sonuçları 8 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Pazar günü televizyon ekranlarında Deha, Teşkilat, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Kızıl Goncalar ve MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Peki dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu? İşte, 8 Aralık 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…
Her gün kanallarda birçok dizi, film ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Pazar günü Deha, Teşkilat, Kızıl Goncalar dizileri yanı sıra Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2 ve MasterChef Türkiye programları yayınlandı. İzleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması ile 8 Aralık 2024 reyting sonuçları…
8 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
8 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonr açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
8 ARALIK 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI