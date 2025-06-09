Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 8 Haziran Pazar akşamı Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Password ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV’de Kapıcılar Kralı filmi sinemaseverlerle buluşurken, diğer kanallarda ise Çok Güzel Hareketler 2 programı ve Leyla: Hayat…Aşk…Adalet… dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, 8 Haziran 2025 Pazar reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…