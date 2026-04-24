Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan Dün en çok ne izlendi? Halef, Survivor, Sevdiğim Sensin 23 Nisan 2026 reyting sıralaması

        Reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan dün en çok hangi yapım izlendi?

        23 Nisan Perşembe akşamı televizyon kanallarında yayınlanan iddialı yapımlar, reyting yarışında kıyasıya rekabet etti. Özellikle Halef, Survivor ve Sevdiğim Sensin gibi dikkat çeken programların karşı karşıya geldiği gecede, hangi yapımın zirvede yer aldığı izleyiciler tarafından merak edildi. AB, ABC ve Total kategorilerinde açıklanan reyting listeleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, sıralamalardaki değişimler de gündemde öne çıktı. Peki, 23 Nisan reyting sonuçlarına göre gecenin en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        23 Nisan Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı yine yoğun ilgi gördü. Farklı türlerdeki yapımların izleyiciyle buluştuğu gecede özellikle Halef, Survivor ve Sevdiğim Sensin arasındaki zirve mücadelesi öne çıktı. Gün boyunca en çok merak edilen başlıklar arasında yer alan reyting sonuçları, AB, ABC ve Total kategorilerinde izleyici tercihlerini bir kez daha ortaya koydu. Peki, 23 Nisan akşamının en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte reyting listelerine dair öne çıkan detaylar…

        2

        23 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        23 Nisan Perşembe günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        23 NİSAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 Sevdiğim Sensin

        2 Halef: Köklerin Çağrısı

        3 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması

        4 Esra Erol’da

        5 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        6 Sevdiğim Sensin (Özet)

        7 Survivor

        8 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet)

        10 Gelin

        4

        23 NİSAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 Sevdiğim Sensin Star TV

        2 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

        3 Halef: Köklerin Çağrısı Now

        4 Survivor TV8

        5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now

        7 Esra Erol’da ATV

        8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz TV8

        9 Sevdiğim Sensin (Özet) Star TV

        10 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) Now

        5

        23 NİSAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 Sevdiğim Sensin Star TV

        2 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

        3 Halef: Köklerin Çağrısı Now

        4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        5 Sevdiğim Sensin (Özet) Star TV

        6 Esra Erol’da ATV

        7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now

        8 Survivor TV8

        9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) Now

        10 Show Ana Haber Show TV

        ÖNERİLEN VİDEO

        İşletmeler siber sigortaya sarıldı - Rahim AK ile Sigorta Sayfası

        Sigorta Sayfası programına katılan HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, şirketlerin yapay zeka ile ilgili çok fazla deneme yapmaları nedeniyle teknolojik olarak açık verme risklerinin arttığı bir dönem olduğu için işletmelerin kendilerini siber risklere karşı güvenceye aldığını dile getiren...
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Meta iş gücünün yüzde 10'unu çıkartıyor
        Yapay zeka siber saldırıların etkisini artırıyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
