Reyting sonuçları açıklandı! 23 Nisan dün en çok hangi yapım izlendi?
23 Nisan Perşembe akşamı televizyon kanallarında yayınlanan iddialı yapımlar, reyting yarışında kıyasıya rekabet etti. Özellikle Halef, Survivor ve Sevdiğim Sensin gibi dikkat çeken programların karşı karşıya geldiği gecede, hangi yapımın zirvede yer aldığı izleyiciler tarafından merak edildi. AB, ABC ve Total kategorilerinde açıklanan reyting listeleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alırken, sıralamalardaki değişimler de gündemde öne çıktı. Peki, 23 Nisan reyting sonuçlarına göre gecenin en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte detaylar…
23 Nisan Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı yine yoğun ilgi gördü. Farklı türlerdeki yapımların izleyiciyle buluştuğu gecede özellikle Halef, Survivor ve Sevdiğim Sensin arasındaki zirve mücadelesi öne çıktı. Gün boyunca en çok merak edilen başlıklar arasında yer alan reyting sonuçları, AB, ABC ve Total kategorilerinde izleyici tercihlerini bir kez daha ortaya koydu. Peki, 23 Nisan akşamının en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte reyting listelerine dair öne çıkan detaylar…
23 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Nisan Perşembe günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar netlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.
23 NİSAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Sevdiğim Sensin
2 Halef: Köklerin Çağrısı
3 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması
4 Esra Erol’da
5 Müge Anlı ile Tatlı Sert
6 Sevdiğim Sensin (Özet)
7 Survivor
8 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet)
10 Gelin
23 NİSAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Sevdiğim Sensin Star TV
2 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV
3 Halef: Köklerin Çağrısı Now
4 Survivor TV8
5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now
7 Esra Erol’da ATV
8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz TV8
9 Sevdiğim Sensin (Özet) Star TV
10 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) Now
23 NİSAN 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
1 Sevdiğim Sensin Star TV
2 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV
3 Halef: Köklerin Çağrısı Now
4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
5 Sevdiğim Sensin (Özet) Star TV
6 Esra Erol’da ATV
7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now
8 Survivor TV8
9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) Now
10 Show Ana Haber Show TV