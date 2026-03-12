Canlı
        Reyting Sonuçları Açıklandı! Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Yeraltı, Survivor… 11 Mart 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 11 Mart 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 11 Mart 2026 Çarşamba sıralaması araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, NOW'da Yeraltı ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Taşacak Bu Deniz dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Show TV'de Şendul Şaban ve Star TV'de Aykut Enişte 2 filmleri yayınlandı. Peki, 11 Mart 2026 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Giriş: 12.03.2026 - 10:21
        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. 11 Mart Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Şendul Şaban ve Aykut Enişte 2 sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler 11 Mart 2026 ABC, AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

        11 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        11 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı.

        NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisi tüm kategorilerde birinci olurken, Kanal D'de ekrana gelen Eşref Rüya dizisi ise ikinci sıraya yerleşti. Yeraltı dizisinin özeti de tüm kategorilerde 3. sırayı kaptı.

        Dünün ABC, AB ve Total sıralaması şöyle;

        11 MART 2026 ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        1 Yeraltı NOW

        2 Eşref Rüya Kanal D

        3 Yeraltı (Özet) NOW

        4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW

        5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        6 Survivor TV8

        7 Esra Erol'da ATV

        8 Eşref Rüya (Özet) Kanal D

        9 Kuruluş Orhan ATV

        10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8

        11 MART 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 Yeraltı NOW

        2 Eşref Rüya Kanal D

        3 Yeraltı (Özet) NOW

        4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW

        5 Survivor TV8

        6 Eşref Rüya (Özet) Kanal D

        7 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        8 Kuruluş Orhan ATV

        9 Taşacak Bu Deniz (Tkr) TRT 1

        10 Ana Haber TRT 1

        11 MART 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 Yeraltı NOW

        2 Eşref Rüya Kanal D

        3 Yeraltı (Özet) NOW

        4 Esra Erol'da ATV

        5 Survivor TV8

        6 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW

        8 Eşref Rüya (Özet) Kanal D

        9 Kuruluş Orhan ATV

        10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ATV

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
