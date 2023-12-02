Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık AB ve Total reyting sonuçları
Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 1 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 1 Aralık Cuma reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 1 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 1 Aralık Cuma 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
1 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.
1 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI