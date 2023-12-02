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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık Cuma 2023 dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık AB ve Total reyting sonuçları

        Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 1 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 1 Aralık Cuma reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 07:54 Güncelleme: 02.12.2023 - 07:54
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        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 1 Aralık Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 1 Aralık Cuma 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        1 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Sonuçlar açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        1 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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