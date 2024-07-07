Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Reyting sonuçları hangi yapımın en çok izlendiğine dair bilgi veriyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması belli oluyor. Dün akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de yabancı film Şangay Şövalyeleri, TRT'de saat 19:00'da UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre" maçı, 22:00'da Hollanda Türkiye maçı ekrana geldi. Peki Şangay Şövalyeleri, Hollanda Türkiye maçı, Yalan 6 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte güncel reyting sonuçları
Dün akşam maçlar, diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte 6 Temmuz reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi..
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL
Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Almanya-Danimarka UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Euro 2024 Kupa Saati", 3.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye" yer aldı.
AB
AB'de 1.sırada "Almanya-Danimarka UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "Euro 2024 Kupa Saati", 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "İsviçre-İtalya UEFA Euro 2024 Karşılaşması Saati" yer aldı.