Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? Şangay Şövalyeleri, Hollanda Türkiye maçı, Yalan 6 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları hangi yapımın en çok izlendiğine dair bilgi veriyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması belli oluyor. Dün akşam Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de yabancı film Şangay Şövalyeleri, TRT'de saat 19:00'da UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre" maçı, 22:00'da Hollanda Türkiye maçı ekrana geldi. Peki Şangay Şövalyeleri, Hollanda Türkiye maçı, Yalan 6 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? İşte güncel reyting sonuçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 08:26 Güncelleme: 07.07.2024 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün akşam maçlar, diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte 6 Temmuz reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi..

        2

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        3

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        TOTAL

        Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Almanya-Danimarka UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Euro 2024 Kupa Saati", 3.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye" yer aldı.

        AB

        AB'de 1.sırada "Almanya-Danimarka UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "Euro 2024 Kupa Saati", 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "İsviçre-İtalya UEFA Euro 2024 Karşılaşması Saati" yer aldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        "İyi ki varsınız"
        "İyi ki varsınız"
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        Yazık oldu
        Yazık oldu
        4 yaşındaki çocuktan acı haber!
        4 yaşındaki çocuktan acı haber!
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        Kırmızı kart tepkisi!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz