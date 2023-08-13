Reyting sonuçları açıklanıyor! 12 Ağustos 2023 Reyting sıralamasında kim birinci oldu, en çok hangi dizi izlendi?
Birbirinden keyifli dizi, film ve yarışmaların ekranlara geldiği 12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçlarına ilişkin aramalar söz konusu. Vatandaşlar, gerek AB gerekse totalde hangi yapımların en çok izlendiğini araştırıyor. İşte, detaylar...
12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları belli olmak üzere. AB ve totalde kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı günde oluşan sıralamaya ilişkin bilgileri bir araya getiriyoruz. Yol Arkadaşım, Sindirella, MasterChef, Güldür Güldür Show ve Yüz Numaralı Adam gibi birbirinden eğlenceli yapımların rekabetinin sonuçları...
12 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI
12 Ağustos AB reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
12 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
12 Ağustos Total reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizde yer alacak...