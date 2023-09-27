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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| Son dakika: Güncel reyting sonuçları açıklandı! AB ve total 26 Eylül reyting sonuçları: Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş

        Güncel reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sonuçları 26 Eylül

        26 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler güncel reyting sonuçlarına çevrildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz gün ekrana gelen Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte 26 Eylül reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:44
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        Reyting sonuçları 29 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen 3624926 gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 26 Eylül reyting sonuçları:

        2

        26 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1 YABANI

        2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        4 ESRA EROL'DA

        5 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

        6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        7 UC KIZ KARDES

        8 YABANI (OZET)

        9 ATV ANA HABER

        10 MEVLID GECESI

        3

        26 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

        2 YABANI

        3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

        4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

        5 UC KIZ KARDES

        6 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

        7 MUJDEMI ISTERIM (T.S)

        8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

        9 MEVLID GECESI

        10 KANAL D ANA HABER

        #reyting
        #Reyting sonuçları
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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