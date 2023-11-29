Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon REYTİNGLERDE AİLE GÜNÜ| Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? 28 Kasım AB ve total reyting sıralaması

        Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? 28 Kasım AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları 28 Kasım Salı günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrası en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 21 Kasım reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 09:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güncel reyring sonuçları 28 Kasım... Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

        İşte 28 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        28 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        28 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Lodos sağanak getiriyor!
        Lodos sağanak getiriyor!
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?