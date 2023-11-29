Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? 28 Kasım AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 28 Kasım Salı günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrası en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 21 Kasım reyting sonuçları...
Giriş: 29.11.2023 - 09:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:18
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Güncel reyring sonuçları 28 Kasım... Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
İşte 28 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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28 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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28 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer